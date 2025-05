Italo Ferreira, campeão mundial de surfe, inaugura cafeteria em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O campeão olímpico de surfe Italo Ferreira inaugurou na última quarta-feira (28) sua primeira cafeteria em São Paulo.

O estabelecimento, situado na alameda Santos, é o segundo investimento do atleta no ramo. Em agosto de 2024, ele apresentou ao público a "Stoke-Ed Coffee", sua própria marca de café, nome agora emprestado ao novo estabelecimento.

A cafeteria é fruto de uma sociedade com o empresário Ricardo Meinberg, dono do bar The View e do restaurante La Fortuna, ambos no hotel Transamerica Prime International Plaza.

Segundo o atleta, o foco da casa é servir cafés especiais –isto é, que mesclam o grão com outras misturas ou o submetem a processos diferentes de coagem. São exemplos no cardápio o affogato, que leva duas bolas de gelato, calda de chocolate e café espresso (R$ 20), e o mocha de avelã, café espresso com creme de avelã e leite vaporizado (R$ 24).

O cardápio, longo e assinado pelo chef Miguel Meinberg, é cheio de pratos que estão na moda no mundo fitness, aposta do surfista como diferencial para o espaço. Ali estão tapiocas, cuscuzes e tostex, lanches comuns nas rotinas matinais de influenciadores.

A tendência também ocupa a seção de bebidas. Um espaço é dedicado aos sucos funcionais, como o jeffrey bay, que leva morango, beterraba, cenoura, laranja e hortelã (R$ 15) e o bells beach, feito de abacaxi, cenoura, açafrão e limão (R$ 14). Abaixo das bebidas há uma breve explicação sobre a funcionalidade de cada uma, como fortalecer o sistema imunológico, desintoxicar ou fortalecer as articulações.

Os tradicionais também integram o menu, como o bauru (R$20), misto quente (R$ 16) e pão na chapa (R$ 10).

Segundo o atleta, a ideia é expandir a marca através de franquias nos próximos meses. "O surf é minha prioridade, mas tenho sonhos com novos empreendimentos", diz.

Stoke-Ed Coffe

Al. Santos, 847, Jardim Paulista, região oeste, Instagram @stoke_ed. Delivery via Ifood e Rappi