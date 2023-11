Hello Kitty comemora aniversário de 49 anos com piscina de bolinhas e corrida de laços em SP

Famílias que quiserem levar pets podem deixá-los em um espaço destinado aos animais no estacionamento do parque, mas precisam pagar uma diária de R$ 85 (já inclui o preço para estacionar).

Pensado para crianças, o evento gratuito traz atividades lúdicas em uma mini pista de patinetes e bicicleta. Ao longo do dia, também acontecem brincadeiras com dominós gigantes, piscinas de bolinha e corridas de laços -peça de roupa que sempre acompanha a personagem.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Hello Kitty, personagem icônica da cultura japonesa, vai ganhar uma festa de aniversário para celebrar seus 49 anos no domingo (12), no Parque Burle Marx, região sul.

