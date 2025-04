Guitarra destruída por Kurt Cobain é leiloada por R$ 570 mil

A guitarra foi destruída pelo artista durante uma turnê do Nirvana pela Europa e resgatada por um roadie que trabalhou com a banda entre 1991 e 1993. Mais tarde, foi recuperada e autenticada pelo luthier Big John Duncan.

Segundo o leiloeiro, o instrumento foi muito disputado, com cinco interessados fazendo um total de onze ofertas. A oferta mínima era de US$ 30 mil (cerca de R$ 170 mil).

A guitarra é uma Fender Stratocaster branca, atirada contra o chão pelo músico em 1992. O dono da casa de leilões Gotta Have Rock and Roll, Dylan Kosinski, afirmou ao TMZ que o comprador é um colecionador do Texas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das guitarras que Kurt Cobain (1967 - 1994) destruiu no palco foi vendida por US$ 101,5 mil (cerca de R$ 577 mil) em um leilão.

