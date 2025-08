Gregorio Duvivier faz um puxadinho da sua peça 'O Céu da Língua' na Flip

Há o palavreado que cai de maduro. Ele mesmo nasceu com esse nome, Gregorio, que "cheira a cânfora" e "não combina com criança", brinca.

Curadora da Flip, Ana Lima Cecilio anunciou a mesa como uma "insistência na alegria", após debates nada leves no dia. Antecederam o monólogo de Duvivier conversas sobre genocídio -com o historiador israelense Ilan Pappe, crítico do governo de seu país- e crise ambiental -protagonizada por Marina Silva.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.