Grazi Massafera e Marlon Teixeira aparecem juntos em foto pela 1ª vez e aquecem boatos de affair

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marlon Teixeira e Grazi Massafera aqueceram os boatos de estarem vivendo um affair. Em publicação no Instagram, Teixeira compartilhou um álbum de fotos com um clique ao lado de Grazi e amigos. Os dois passaram o final de semana juntos na Península do Maraú, na Bahia.

"Quem diria que um barzinho no meio do nada faria tanta história... A vida é muito melhor com os amigos", escreveu ele, ao compartilhar uma sequência de fotos. Esta foi a primeira vez que um deles publica uma foto como casal em seu perfil.

Discretos nas redes sociais desde o início do relacionamento, Grazi e Marlon instigaram seus seguidores ao postarem fotos com o mesmo cenário de fundo em seus perfis individuais, no último fim de semana.

"Convém pedir perdão pelo clichê. O esplendor da natureza me tira o fôlego. Que Deus sempre me permita a admiração e o encanto por tamanha delicadeza, beleza, cores, encantos, ventos e sabores...", escreveu a atriz em sua versão da legenda.

Desde fevereiro, o casal já foi visto em alguns eventos e não chegou a confirmar o suposto romance. No Carnaval, Grazi afirmou que não estava "exatamente solteira".