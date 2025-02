Grammy negou lugar a Milton Nascimento na premiação, diz cantora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Esperanza Spalding usou as redes sociais para criticar o Grammy por não ter reservado um lugar para o cantor Milton Nascimento.

"Foi recusado a Milton um assento nas mesas da cerimônia deste ano. Isso não me agradou", diz Spalding, com quem o mineiro fez o "Milton + Esperanza". Ele foi indicado na categoria de melhor álbum de jazz vocal, mas perdeu para Samara Joy, cantora que venceu Anitta como artista revelação na cerimônia de 2023.

"Estou furioso por essa lenda viva não ter sido considerada importante o suficiente para se sentar entre os A Listers, ou como as mesas no andar principal estão organizadas.

Entre os na premiação indicados estão Beyoncé, com 11 nomeações, Billie Eilish, que concorre a sete troféus, e a brasileira Anitta, que perdeu para Shakira na categoria melhor álbum pop latino com seu "Funk Generation".

Outros destaques no evento são Charli XCX, Kendrick Lamar e Post Malone, com sete indicações cada, além de Sabrina Carpenter, Taylor Swift e Chappell Roan, que concorrem em seis categorias.

A categoria principal, de álbum do ano, tem na disputa Beyoncé, com "Cowboy Carter", Billie Eilish, com "Hit Me Hard and Soft", e Charli XCX, com "Brat".