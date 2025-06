Globo se manifesta sobre morte de Francisco Cuoco

Edição do Conversa com Bial foi cancelada por causa do especial.

"Francisco Cuoco deixa três filhos, Rodrigo, Diogo e Tatiana. O velório será aberto ao público, nesta sexta-feira, das 7h às 15h, no Funeral Home, no bairro de Bela Vista, em São Paulo. O enterro será restrito a familiares e amigos", disse a Globo.

Emissora divulgou nota em homenagem ao ator, que tinha um contrato vitalício com o canal da família Marinho. "A TV Globo reexibe o Tributo ao Francisco Cuoco, logo depois do Jornal da Globo, em homenagem ao ator, que morreu nesta quinta-feira (19) aos 91 anos", diz o texto.

