'Gemidão do zap' vaza em sorteio da Euro 2024 e deixa público constrangido; veja o vídeo

O lance aconteceu na fase final do sorteio dos grupos da competição. Restavam as decisões dos últimos lugares dos grupos C, D, E e F. A bolinha da Sérvia estava prestes a sair quando um gemido típico de filmes eróticos foi ouvido na transmissão oficial da Uefa. Os dirigentes e técnicos, que estavam no teatro se entreolharam surpresos, e foram flagrados pelas câmeras da transmissão. Os vídeos viralizaram nas redes sociais.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Apesar das presenças de vários jogadores famosos, o "gemidão do zap" roubou a cena no sorteio dos grupos da Eurocopa 2024, neste sábado (2). A transmissão gerada pela Uefa direto da cerimônia realizada em Hamburgo, Alemanha, chegou a ficar muda por alguns minutos após o áudio vazar em alto e bom som.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.