Filho de Mauricio de Sousa perde processo após fazer compra e receber areia

Maurício Takeda lamentou a decisão no Instagram: "Receber uma caixa de areia mijada, ter tido uma das piores crises de ansiedade da vida e ter que me expor nas redes sociais para que resolvessem o golpe, para a justiça não passou de um mero aborrecimento. Boa sorte aos que passarem por alguma situação parecida, pois a justiça humana é falha".

No recurso, o filho de Mauricio de Sousa afirmava que o golpe o fez perder uma viagem. Ele argumentou que o caso afetou sua saúde mental a ponto de não conseguir viajar, o que configuraria danos materiais. O juiz negou: "Não é presumível que a falta de entrega de um componente eletrônico acarretasse no cancelamento da viagem dos autores".

