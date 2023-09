Filha de Claudinho se emociona com filme 'Nosso Sonho' sobre dupla com Buchecha

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Andressa Mattos tinha apenas três anos quando o pai Claudinho, da dupla com Buchecha, morreu em acidente de carro, no dia 13 de julho de 2022. A estudante diz que as lembranças são opacas, mas conseguiu reviver (e até saber) coisas sobre o funkeiro durante as gravações do filme "Nosso Sonho".

Nesta segunda-feira (11), Andressa foi uma das primeiras a chegar à pré-estreia do filme do diretor Eduardo Albergaria, no centro do Rio de Janeiro (RJ). "Não vi nada. Só acompanhei o último dia das gravações, mas o pouco que vi me deixou feliz. Tenho certeza que a história de Claudinho e Buchecha está sendo bem contada. Lucas [Penteado] se mostrou muito enérgico, demais! Meu pai, né?", vibrou ela, em papo com a reportagem.

"Lucas é a cereja do bolo! Eu só o conheci no último dia e já senti muita energia", concordou Vanessa Alves, viúva do cantor. "Parece que a gente revive tudo de novo. É um mix de felicidade e um aperto no coração, porque ele não está aqui."

A cinebiografia "Nosso Sonho" estreia nos cinemas brasileiros no dia 21 de setembro.