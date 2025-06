Família reencontra cachorrinha dada como morta há quatro anos

Mas a família está determinada a oferecer o melhor para a cachorrinha nos anos que lhe restam. "Ela está de volta onde pertence. Estou feliz porque, pelo menos no restante dos seus dias, ela estará com a família", afirmou Albania.

Apesar da alegria do reencontro, o estado de saúde da cadelinha preocupa. Sugar voltou para casa desnutrida e doente, com diagnósticos de doenças cardíaca e renal em estágio avançado.

