Ex-mulher de DMX faz homenagem ao rapper: 'Discípulo e anjo de Deus'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-mulher do rapper DMX, Tashera Simmons, prestou uma homenagem ao cantor neste sábado (10), um dia depois de sua morte por overdose. No Instagram, ela comemorou seu aniversário de 50 anos com uma montagem de fotos que incluiu momentos do seu casamento com o músico.

"Celebro minha vida hoje, grata a Deus pelos 50 anos que Ele me deu. Mas também celebro meu ex-marido, meu melhor amigo, meu parceiro espiritual, meu mentor. Agradeço a Deus por sua vida e sua paz. E por sua caminhada e lições de vida que foram transmitidas e que viverão para as próximas gerações", escreveu ela na publicação.

"Eu não poderia apenas comemorar e encerrar os últimos 50 anos da minha vida sem celebrar a vida de uma das pessoas mais importantes do mundo para mim, meu ex-marido", continuou.

"Eu sou muito grata a Deus e honrada do fundo do meu coração pela oportunidade de nesta jornada chamada vida ter me unido em casamento com um verdadeiro discípulo e anjo de Deus. Tudo o que passamos foi necessário. Isso me fez a mulher que sou hoje. Ao entrar em um novo capítulo na vida, não sou mais a mesma", afirmou.

Os dois se casaram em 1998 e tiveram quatro filhos: Xavier, Tacoma, Praise Mary Ella e Sean. Eles se separaram em 2005 e Tashera pediu o divórcio em 2012.

DMX, cujo nome verdadeiro é Earl Simmons, morreu na sexta-feira (9), uma semana após sofrer uma overdose. "Estamos profundamente tristes em anunciar que nosso ente querido faleceu", afirmou a família em comunicado.

O rapper estava internado no Hospital White Plains, em Nova York, nos EUA. Nos últimos dias, já tinha sido divulgada a informação de que ele não apresentava funções cerebrais após ficar 30 minutos sem oxigênio pela overdose. Na quinta-feira (8), os órgãos do rapper começaram a falhar.

DMX lutava contra o abuso de drogas há alguns anos e já havia ido para a reabilitação várias vezes. Sua última passagem tinha sido em 2019 após cumprir uma sentença de 12 meses por sonegação de impostos. Na época, ele não teria tido uma recaída, mas havia se internado por medo de que pudesse voltar a acontecer.

O rapper voltou aos palcos após a reabilitação em dezembro de 2019, quando fez um show em Las Vegas. "Quando você cair, levante-se, todo mundo aqui passou por alguns problemas e você nunca sabe o que Deus está disposto a fazer por você até que você precise faça algo por você", disse o artista aos fãs.

Além de sua carreira na música, DMX também deixa um legado no cinema, inclusive, ao menos, um filme ainda inédito. Entre as produção que participou estão: "Romeu Tem que Morrer" (2000), "Rede de Corrupção" (2001) e "Nunca Morra Sozinho" (2004).