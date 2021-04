Justin Timberlake teria criado roupa polêmica de Janet Jackson contra Britney

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A infame apresentação dos cantores Justin Timberlake, 40, e Janet Jackson, 54, no Super Bowl de 2004, que terminou com um dos seios de Janet a mostra, nada teve a ver com mal-funcionamento da roupa dela, mas foi sim uma insistência de Justin.

A revelação foi feita pelo estilista Wayne Scot Lukas em entrevista ao site Page Six. Segundo ele, o cantor queria superar a apresentação de Britney Spears, 39, Madonna, 62, e Christina Aguilera, 40, que se beijaram meses antes no MTV Video Music Awards.

Lukas, que foi responsável pela roupa de Janet Jackson, afirmou que Justin "insistiu em fazer algo maior do que a performance delas. Ele queria uma revelação". A primeira ideia, porém, era um fio-dental de pérolas, inspirado em "Sex and the City".

Dias antes da apresentação, a roupa foi mudada por um modelito de couro e, no final da apresentação, Justin tira parte da roupa dela e deixa um de seus seios a mostra.

"Eu não chamaria isso de 'mau funcionamento do guarda-roupa'. Ele [o guarda-roupa] fez o que era esperado", diz Lukas, se referindo à explicação dada por Timberlake na época, que creditou a um "mau funcionamento do guarda-roupa".

O estilista afirmou à publicação que decidiu revelar a verdade agora devido ao recente pedido de desculpas feito por Timberlake a ex-namorada Britney Spears, e pela insistência de seu empresário Johnny Wright de que Janet o perdoe.

"Janet já perdoou Justin em particular. Eles fizeram as pazes há muito tempo", disse Lukas, que deve contar mais detalhes dessa história em seu livro, ainda sem data de lançamento. Outros episódios que ele chama de "obscuros" da moda também estarão lá.

Spears e Timberlake namoraram por quatro anos depois de se conhecerem quando pequenos no programa do Disney Channel, The Mickey Mouse Club. Eles terminaram em 2002, na mesma época em que o cantor escreveu "Cry Me a River", canção dedicada à ex-namorada.