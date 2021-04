'Ainda bem que não gosto de dormir', brinca Andréia Sadi ao mostrar gêmeos

Os bebês nasceram com 2,8 kg e 3,155 kg, justamente no Dia do Jornalista. No programa Mais Você, Sadi disse, na segunda-feira (5), que a gravidez não foi planejada, mas que a gestação foi tranquila e que ela engordou apenas 10 kg.

"Obrigada a todos os amigos que nos escreveram com palavras de amor. Estou tentando responder a todas as mensagens. Mas dois é rave, quando acaba a função de um eu penso: 'Já? Está moleza!' Ainda bem que não gosto de dormir!"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Andréia Sadi, 33, divulgou em suas redes sociais, neste domingo (11), as primeiras fotos de seus filhos gêmeos, Pedro e João, fruto de seu relacionamento com o também jornalista André Rizek, 45, que nasceram na última quarta-feira (7).

