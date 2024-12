Ex-BBB Diego Grossi diz que ficou viciado em bets após fazer propaganda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Recém-separado de Franciele Almeida, que conheceu no BBB 14, Diego Grossi se abriu com seus seguidores nesta quinta-feira (12). Ele revelou estar viciado em jogos de aposta. A compulsão, conta, começou após ele ser contratado para fazer propaganda de uma "bet" no Instagram.

"Foi uma coisa que escondi por algum tempo. Faz mais ou menos um ano que comecei a jogar. Na verdade, comecei a fazer propaganda de casa de apostas. Eu não jogava, mas de repente joguei, tive um ganho alto, continuei jogando e depois nunca mais ganhei", contou o ex-BBB.

No vídeo, ele chamou atenção para o fato de que 80 milhões de brasileiros estão com problemas relacionados ao vício em jogos de aposta.

"É uma calamidade pública, 80 milhões de brasileiros perderam dinheiro nesse vício", alertou. "Se você está começando, cuidado. Se você já está avançado, devendo família, devendo agiota, para porque vai dar m*. Passei isso na pele", contou Diego.

"Tive um ganho alto e depois nunca mais ganhei. Tirei dinheiro de onde não podia tirar, sempre achando que ia recuperar. Virava noites, madrugadas, pedia dinheiro emprestado para amigo. Perdi minha família, perdi minha autoestima, perdi alguns amigos. Minha família não acreditava mais em mim. Só queria saber do jogo porque [acreditava que] uma hora eu ia estourar, mas nunca estoura", relatou.

O ex-casal é pai de Enrico, de quatro anos. Na sequência de vídeos, Diego diz que está se curando através da fé e que quer tentar recuperar o relacionamento com Fran.

"Estou em tratamento, me curando. Perdi minha família, perdi minha casa. Tudo isso, o jogo me tirou. Estou correndo atrás da pessoa que eu amo", disse. "Minha família me abandonou, minha esposa terminou comigo. Só depois disso tudo, eu assumi que estava viciado. E quando a gente larga um vício, fica um buraco no peito. Procurei a igreja, procurei Jesus, fiz várias promessas. Aos poucos estou me curando e tentando recuperar as coisas que eu perdi", concluiu.