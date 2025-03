Equipe de Linn da Quebrada nega que seja ela em vídeos filmados na cracolândia

Atualmente, ela está em cartaz como Bibiana no filme "Vitória", no qual atua ao lado de Fernanda Montenegro.

Com o crescente compartilhamento da gravação, a assessoria de imprensa da artista negou que fosse ela nas imagens. A equipe afirma em nota que a informação não é verídica e possui caráter tendencioso. "Pedimos que verifiquem as informações antes de compartilhá-las, a fim de evitar a disseminação de boatos infundados."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.