Entenda a briga entre Paulo Muzy e Rodrigo Góes, influencers de fisiculturismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O médico influencer Paulo Muzy virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (26), nos Trending Topics do Twitter, graças à sua participação em um podcast no início desta semana. Suas falas adicionaram mais lenha à fogueira de sua rixa com o nutricionista e influencer Rodrigo Góes, e levantam a pergunta: Paulo Muzy faz uso de esteroides ou conquistou o condicionamento físico de forma natural?

RODRIGO GÓES X PAULO MUZY: COMO COMEÇOU A BRIGA

Nutricionista e atleta de fisiculturismo cultural, Rodrigo Góes ganhou notoriedade neste ano ao analisar o "shape" de celebridades e atletas de forma divertida. Em seus vídeos, o influencer alerta para os riscos de usar esteroides para fins estéticos e conscientiza sobre a diferença entre quem faz uso dessas substâncias e quem treina naturalmente.

Paulo Muzy, por sua vez, é médico e um dos principais nomes na comunidade bodybuilder do Brasil. Com lives diárias no Instagram e conteúdo em outras redes sociais, Muzy tira dúvidas sobre medicina, treinos, alimentação e estilo de vida para quem busca melhorar sua forma física.

Em junho, Góes incluiu o médico em suas análises. No vídeo, o youtuber recupera uma entrevista em que Muzy afirma ter usado esteroides apenas na adolescência. Após verificar imagens e vídeos de treinos, Góes disse que o analisado é "fake natty" - ou seja, uma pessoa que é "falso natural", que utiliza anabolizantes e outras substâncias.

PAULO MUZY REBATE

Em entrevista ao podcast D-Load Podcast, Muzy fez declarações sobre o seu corpo. Usuários nas redes sociais viram as falas dele como uma suposta indireta à análise de Góes. Ele diz que tem 44 anos e não tem mais idade "pra fazer ciclinho". "Hoje o que eu faço ou como eu me cuido, não é uma coisa que, sabe, interesse para as outras pessoas, interessa só pra mim. Até porque, existe uma responsabilidade gigante, onde eu tenho preocupação até de falar como eu treino. Se o cara for fazer meu treino, ele tem chance de se machucar", começou ele.

"Se a pessoa se sente tão a vontade, de ser tão especialista, e falar o que as pessoas fazem ou não fazem, cara, por que elas não estão numa situação melhor que a minha?", questionou. "Isso é uma coisa que eu me pergunto. Se você sabe tanto, por que as pessoas não dão a mesma relevância pra você e te devolvem o carinho que você empresta pra elas?"

Ele encerrou questionando: "Por que você continua com esse físico?". A afirmação viralizou no Twitter nesta quarta-feira, dividindo a opinião dos usuários.