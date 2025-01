Desabrigada, Paris Hilton mostra destroços de sua mansão engolida pelo fogo em LA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das celebridades que perdeu a casa no incêndio de Los Angeles, Paris Hilton publicou um vídeo em suas redes sociais mostrando os destroços de sua moradia.

"Estou aqui no que costumava ser nossa casa. A dor no coração é indescritível. Quando vi as notícias, fiquei em choque, não consegui processar. Mas agora, estando aqui e vendo com meus próprios olhos, sinto meu coração em mil pedaços", escreveu Paris.

No vídeo, a socialite caminha pelas ruínas do que foi sua mansão, sob densa fumaça e com pedaços de móveis e paredes ainda em brasa.

Moradora de Pacific Palisades, bairro de luxo que foi um dos mais gravemente atingidos pelos incêndios, Paris vivia na casa com o marido, Carter Reum e os dois filhos, Phoenix e London.

"Essa casa não foi só um teto. Foi onde sonhamos, rimos e criamos as mais lindas memórias como família. Foi aqui que Phoenix, com suas mãozinhas, fez artes que vou guardar para sempre. Aqui, havia amor em cada canto. Vê-la reduzida a cinzas é devastador", continuou a artista.

"O que dói mais é saber que essa história não é só minha. Tanta gente perdeu tudo. Não são apenas tetos e paredes, são memórias que faziam dessas casas nossos lares. E apesar de tanta dor, sei que sou sortuda porque meus bebês e meus pets estão a salvo. Isso é o que mais importa e estou me agarrando à gratidão", escreveu.

"Sou mais que grata aos bombeiros, socorristas e voluntários que estão se arriscando. A quem mandou amor, orações e gentilezas, vocês me lembraram que mesmo nas cinzas há beleza nesse mundo. E quem está passando por essa dor, saiba que você não está sozinho. Estamos nessa juntos. Vamos reconstruir, curar e nos reerguer ainda mais fortes."

"Que isso seja um lembrete para manter-se próximo a quem você ama e curtir os momentos. A vida pode mudar em um instante e o amor compartilhado é o que realmente importa. Mandando todo o meu amor para quem está sofrendo nesse momento", concluiu Paris.

A lista de celebridades que perderam tudo no mega incêndio inclui ainda Adam Brody, Leighton Meester, Ben Affleck, Anna Faris, John Legend, Billy Crystal, Anthony Hopkins e Harrison Ford.

O número de mortos subiu para cinco e mais de 130 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas.