Dani Calabresa faz chá revelação e descobre sexo de bebê

A também apresentadora se junta a outras famosas que estão se tornando mães após os 40 anos. Entre elas estão Ivete Sangalo, que teve as gêmeas em 2018, aos 45 anos; Claudia Raia, que deu à luz Lucca aos 56 anos, no ano passado; e Gisele Bündchen, que espera seu terceiro filho aos 44 anos.

Dani Calabresa foi casada por sete anos com Marcelo Adnet. Eles se separaram em 2017 em meio a um escândalo de traição do ator. Atualmente, afirmam ser amigos.

Eles descobriram o sexo do primeiro filho ao estourarem um balão no meio do salão de festas. Quando saíram papéis na cor verde, indicando que esperam um menino, Dani começou a pular de alegria e gritar: "É um menino". Ela já tinha comentado que achava que seria mãe de um garoto. A humorista realizou o tratamento de Fertilização In Vitro (FIV) em outubro de 2024 e está chegando aos 4 meses de gestação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.