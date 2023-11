Cristo Redentor ganha projeção em homenagem a Taylor Swift; entenda o significado da imagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cristo Redentor, monumento histórico do Rio de Janeiro, ganhou uma projeção em homenagem a Taylor Swift. Após a artista desembarcar na capital carioca nesta quinta-feira (16), uma imagem especial foi composta para dar as boas vindas para ela.

Após dezenas de fãs fazerem campanha nas redes sociais, o santuário responsável pelo Cristo Redentor entrou em contato com a produção da artista e com a Time for Fun, responsável pela "The Eras Tour". A colagem projetada tem a frase "Welcome to Brazil" (Bem-vinda ao Brasil) e os nomes dos estados brasileiros, em fonte menor.

A inspiração é clara aos fãs: a projeção referencia a famosa camisa que a cantora usa no clipe "You Belong With Me", do disco "Fearless".

A roda gigante Yup Star, localizada no Porto Maravilha, no Rio, também entrou na onda das projeções. Em um show de luzes, o brinquedo projetou letras de músicas de Taylor e símbolos ligados aos seus álbuns.

A cantora se apresenta entre esta sexta-feira (17) e domingo (19) no Estádio Engenhão, no Rio. Depois, a "The Eras Tour" vem a São Paulo, com três apresentações no Estádio Morumbi.