Conheça músicas de Rick Davies para o Supertramp, como 'Goodbye Stranger'

Folha de São Paulo

08/09/2025
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morto no sábado (6), aos 81 anos, Rick Davies foi responsável não só por cantar, mas por escrever alguns dos hits que posicionaram o Supertramp como uma das bandas mais influentes do rock entre as décadas de 1970 e 1980.

Muito além do disco "Breakfast in America", que consolidou o grupo britânico como um dos grandes nomes do rock progressivo e o levou ao sucesso nos Estados Unidos, o repertório do Supertramp inclui hits de outros dez álbuns de estúdio.

Conheça, abaixo, alguns dos maiores sucessos de Rick Davies à frente da banda.

'BLOODY WELL RIGHT' (1974)

O piano elétrico Wurlitzer, mencionado pelos colegas de Supertramp no comunicado em que anunciaram a morte de Davies, tem forte presença nesta faixa do álbum "Crime of the Century". O instrumento é acompanhado de uma letra sarcástica que critica a desigualdade social e a hipocrisia.

'RUDY' (1974)

Do mesmo álbum, "Crime of the Century", a faixa de mais de sete minutos deixava Davies brilhar no piano. A influência do jazz é notável, aparecendo em meio a uma espécie de sinfonia roqueira, com grandes orquestrações.

'ANOTHER'S MAN WOMAN' (1975)

Também fruto da relação íntima de Davies com o jazz e o blues, a faixa do álbum "Crisis? What Crisis?" fala de um triângulo amoroso, mas mais uma vez com um tipo de ironia comum às letras do músico britânico.

'AIN'T NOBODY BUT ME' (1975)

Outra faixa de "Crisis? What Crisis?", trazia a voz de Davies mais rouca, mas nem por isso menos enérgica. A letra, sobre um personagem arrogante, é outra cheia de sarcasmo.

'FROM NOW ON' (1977)

Melancólica, a música de "Even in the Quietest Moments" tem letra e instrumental mais introspectivos, em contraste com as composições mais otimistas do parceiro de banda Roger Hodgson.

'GOODBYE STRANGER' (1979)

Do álbum "Breakfast in America", o mais bem-sucedido do Supertramp, a canção mistura pop, rock e groove numa letra sobre o desapego amoroso. É, para alguns fãs, o grande hit do grupo.

'JUST ANOTHER NERVOUS WRECK' (1979)

Também de "Breakfast in America", a faixa carregada de emoção é uma crítica às pressões sociais da vida moderna.

'CANNONBALL' (1985)

Lançada depois que Roger Hodgson deixou a banda, a faixa de "Brother Where You Bound" traz influências do jazz e do funk e fez sucessos em paradas musicais de vários países, num momento em que a popularidade da banda foi posta à prova.

Arte e Cultura

