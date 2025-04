Conheça dez filmes que são essenciais para entender quem foi o ator Val Kilmer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Val Kilmer, que morreu aos 65 anos na última terça-feira, dia 1º, inspirou gerações em filmes que foram sucesso comercial. Além de terem marcado os anos 1990, eles consolidaram a reputação do artista como bad boy da indústria cinematográfica estadunidense.

Veja abaixo os principais filmes para conhecer a obra de Val Kilmer e onde assistir.

'TOP GUN'

Disponível no Prime Video, Paramount+, AppleTV e Mercado Play.

Um dos maiores sucessos comerciais da carreira de Val Kilmer, influenciando até mesmo o número de alistamentos no exército americano, o filme acompanha um piloto em formação na Marinha e sua trajetória em meio a colegas que lutam para se tornar pilotos de caça.

'THE DOORS'

Disponível no Canal MGM+ do Prime Video e no AppleTV.

Val Kilmer interpreta Jim Morrison no filme sobre a famosa banda de rock estadunidense. "The Doors" acompanha a trajetória dos artistas, o uso de drogas e a morte do Morrison em 1971, aos 27 anos. Para interpretar o personagem, Kilmer dedicou um ano inteiro a estudar o músico, decorando seus gestos e a forma de falar, além de ter aprendido mais de 50 canções da banda. Tão mergulhado no personagem, o ator precisou passar por uma terapia para se desligar da caracterização ao fim do processo.

'TOMBSTONE'

Disponível no Disney+.

No faroeste de "Tombstone", Val Kilmer é Doc Holliday, dentista, jogador de pôquer e pistoleiro que vive anonimamente na cidade. Quando um grupo de bandoleiros causa problemas à população local, Holliday se une a velhos amigos para resolver os conflitos que surgem em meio à terra árida, pistolas e chapéus de cowboy.

'BATMAN ETERNAMENTE'

Disponível no Max.

Interpretando Batman, Kilmer tem que lutar contra Duas-Caras e Charada, os supervilões que buscam, além de absorver as informações de todos os cérebros de Gotham City, descobrir a identidade do Cavaleiro das Trevas para matá-lo. Para conter o esquema tramado contra a cidade, Batman conta com o apoio do órfão Dick Grayson e da psiquiatra Chase Meridian.

'O SANTO'

Indisponível em plataformas de streaming.

Val Kilmer vive um conhecido ladrão internacional que, em meio a inúmeros disfarces, assume nomes associados a santos. Contratado por um empresário do ramo petrolífero, ele tem que roubar a fórmula de fusão a frio uma cientista inglesa. No entanto, o personagem de Kilmer não consegue a fórmula completa e ainda acaba se apaixonando por seu alvo.

'PALO ALTO'

Disponível no Prime Video.

Indicado a melhor filme no Festival de Veneza, o filme acompanha uma jovem que vive um triângulo amoroso com seu treinador de futebol e um garoto imerso em aventuras destrutivas. Entre o tédio e a autodestruição, a narrativa atravessa dilemas da juventude.

'VIRGÍNIA'

Disponível no Prime Video.

Hall Baltimore é um escritor de romances de terror que, para tentar driblar problemas em sua carreira, viaja para o interior dos Estados Unidos para vender seu novo livro. Lá, começa a sonhar com uma garota que acredita ter relação com assassinatos da região e decide escrever sobre o assunto. Ao investigar de maneira mais profunda a história, descobre relações inusitadas com seu próprio passado.

'FOGO CONTRA FOGO'

Disponível no Disney+.

Estrelado por Val Kilmer, Al Pacino e Robert De Niro, o filme aborda uma investigação policial sobre roubos milionários realizados por uma quadrilha profissional em Los Angeles. Impecáveis, deixam por engano um único rastro em seu último roubo, a única pista que a polícia tem sobre a série de crimes praticada pelo grupo.

'TOP SECRET! SUPERCONFIDENCIAL'

Disponível no Prime Video, Mercado Play e AppleTV.

Filme de estreia de Val Kilmer em Hollywood, "Top Secret!" é uma paródia de espionagem em que Nick Rivers, uma estrela de rock americana, está em Berlim e de repente se vê numa conspiração contra o Alto Comando da Alemanha Oriental.

'TOP GUN: MAVERICK'

Disponível no Prime Video e AppleTV.

Na continuação do filme de 1986 que lançou Val Kilmer ao estrelato, o ator reprisou o papel do aviador naval Tom "Iceman" Kazansky ao lado de Tom Cruise. A narrativa retoma combates aéreos e aborda guerras tecnológicas, drones e a importância do fator humano em conflitos armados. No filme, Kilmer tem uma emocionante conversa com o personagem de Cruise que só foi possível graças a um efeito que recuperou a sua voz, perdida em decorrência do câncer, com inteligência artificial.