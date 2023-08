Casa explode nos EUA, destrói residências vizinhas e deixa cinco mortos

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco pessoas morreram e outras três ficaram feridas depois que uma casa explodiu na Pensilvânia, Estados Unidos, neste sábado (12). As chamas destruíram três casas e danificaram pelo menos outras doze, segundo autoridades. As informações são do jornal New York Times.

Registros da câmera de segurança de uma casa próxima mostram o momento da explosão. O vídeo capta o estrondo que antecede as chamas subindo alto, seguidas por uma fumaça preta. É possível ver os destroços da casa, que são arremessados para o alto e caem sobre as residências vizinhas.

A casa cuja câmera capta o momento não é atingida pelas chamas, mas a explosão também causa um susto: o impacto faz com que a porta se abra, parcialmente quebrada, quadros caem e um pedaço de madeira atinge o jardim.

O incidente aconteceu em Plum, bairro no condado de Allegheny. Residências próximas foram atingidas em maior ou menor intensidade. Segundo as autoridades, algumas tiveram janelas quebradas e outras, as paredes derrubadas.

O chefe do Departamento de Polícia de Plum, Lanny Conley, disse que quatro adultos e um adolescente morreram em decorrência da explosão. Ele não deu nomes, nem idades das vítimas.

As autoridades estão investigando a causa da explosão, mas dizem que isso pode levar meses ou anos. Neste domingo (13), afirmaram que não sabiam exatamente quantas casas podem ter sido afetadas.