'Carreta veio para cima da gente', conta Bianca Andrade sobre acidente na Dutra

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bianca Andrade ainda está assustada com acidente de carro, que sofreu nesta quinta-feira (2), mas a influenciadora usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e contar detalhes sobre susto que levou na Rodovia Presidente Dutra. Internada em um hospital na capital paulista, ela disse estar bem. "Ainda estou em recuperação. Todos nós estamos bem na medida do possível", começou.

A também empresária continuou relatando sobre o episódio. "O nosso motorista foi atendido, mas não precisou ficar internado. O meu bebê, graças a Deus, já teve alta e está com o pai. Só eu e a Day, nossa babá, ainda estamos internadas. Nada grave. Estamos em observação para ter alta quando estivermos 100%", explicou a influenciadora.

Segundo Bianca, o acidente foi forte e aconteceu na altura da cidade de Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro. A Rodovia Presidente Dutra liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Ela disse que uma carreta veio para cima do seu carro e também contou que o fato de Cris, seu filho, estar na cadeirinha de bebê com cinto de segurança, salvou a vida dele.

"Foi um acidente muito forte. Estávamos na pista e uma carreta veio em cima da gente. Nosso motorista saiu e bateu de frente com uma árvore. O carro deu perda total. Graças a Deus meu bebê estava na cadeirinha, com cinto de segurança. Aliás, todos nós e isso nos salvou. O Cris está com um roxinho, fez todos os exames e graças a Deus está bem", concluiu.