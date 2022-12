Câmara do Rio propõe dar medalha de mérito à banda Coldplay

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A mesa diretora da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro propôs entregar a medalha de mérito Pedro Ernesto, a mais alta honraria da Casa, à banda inglesa Coldplay.

O requerimento, publicado nesta quarta-feira (14) em Diário Oficial, diz que o grupo musical merece a homenagem por ser "uma das bandas de rock mais famosas e) importantes da atualidade", e pelos integrantes terem uma relação "notável" com o Rio de Janeiro.

"Em entrevista ao Fantástico em 2021, ao falar sobre a quarta vinda do Coldplay ao país, [o vocalista] Chris [Martin] declarou: 'Tocar no Brasil é como ir para o céu, mas tocar no Rio é ver todos os seus sonhos se realizarem. É o máximo!'", relata o requerimento.

O pedido é assinado pelos integrantes da Mesa Diretora, Carlo Caiado (sem partido), Tânia Bastos (Republicanos) e Rafael Aloisio Freitas (Cidadania), além dos vereadores Felipe Boró (Patriota), Celso Costa (Republicanos) e Luiz Ramos Filho (PMN). De acordo com a publicação, a iniciativa ainda conta com o apoio de outros 12 legisladores de partidos diversos, do PL ao PSOL.

Até o momento, o requerimento não aparece na pauta de votação do dia.

O Coldplay faria uma turnê no Brasil neste ano, mas adiou para 2023 após um problema de saúde do vocalista. O grupo fará 11 apresentações no país em março do ano que vem no Rio de Janeiro, em São Paulo e Curitiba.