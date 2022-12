Brooke Shields diz que diretores de 'A Lagoa Azul' queriam que ela namorasse ator do filme

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ano era 1980 e atriz Brooke Shields estrelava o clássico "A Lagoa Azul". Na época, tinha apenas 14 anos e contracenava com Christopher Atkins, na ocasião com 18 anos. Agora, mais de 40 anos depois, a atriz revela em podcast que os diretores do longa queriam que ambos namorassem na vida real para tornar as cenas mais reais.

"O que eu lembro é que eles queriam desesperadamente que nos apaixonássemos um pelo outro. Não me recordo de ter beijado ninguém naquela idade", disse ela em seu podcast Now What? que recebeu o colega como convidado na última terça (21).

"Havia cenas em que eu ficava nu com você. E isso era um pouco estranho, você tinha apenas 14", emendou o ator.

Ambos nunca chegaram a se relacionar fora das câmeras, mas durante o papo, Atkins contou que os atores tinham "uma incrível química" juntos. "Acho que foi muito dessa inocência que apareceu no filme o que o fez funcionar ainda mais", emendou o ator.

Em outro momento da conversa, Brooke opinou que jamais um longa como "Lagoa Azul" seria feito nos dias de hoje, com uma adolescente e um homem maior de idade nus e se relacionando na mata. "Não seria permitido", disse.