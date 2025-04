'Beleza Fatal' se inspirou na minha novela para ter sucesso, afirma Blogueirinha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Blogueirinha, personagem criado e interpretado por Bruno Matos desde 2016, conquistou o público com seu humor ácido e respostas sempre diretas. Com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, ela antecipa novidades da segunda temporada de "Blogueirinha, A Feia" e não esconde o orgulho pelo impacto que acredita ter causado.

"Quando criei a história, já sabia que ia mudar o audiovisual brasileiro. Outras novelas vieram depois, usando a força da internet, e estão aí para provar que surfaram na onda do que eu já tinha feito antes", afirma em entrevista à reportagem. Para usar de exemplo, cita o sucesso de "Beleza Fatal", da Max: "Se inspirou na minha novela para ter sucesso".

A produção, lançada em 2023 pela DiaTV, foi idealizada como uma paródia moderna da clássica "Betty, A Feia" e rapidamente conquistou o público com sua linguagem debochada, estética caricata e situações exageradas. "Como tudo que eu faço eles gostam, não fico muito preocupada com os riscos", comenta, ressaltando que o projeto foi aprovado de primeira pelos seguidores e equipe.

Apesar de contar com roteiristas e uma equipe de apoio, ela, que foi a grande campeã do Prêmio F5 2024 -conquistou as categorias criação de conteúdo online, humorista do ano e produção de humor, justamente por 'Blogueirinha, A Feia'-, faz questão de lembrar que as ideias centrais partem dela.

"Eu mando tudo, eles organizam e colocam no lugar", explica. O que surpreendeu, segundo ela, foi a repercussão entre novos públicos, principalmente no TikTok. "O engajamento que quebrou barreiras entre as plataformas foi o que mais me deixou feliz."

A nova temporada, que já está em desenvolvimento, trará mudanças importantes. Entre elas, o nome da novela será alterado, novos personagens vão integrar o elenco e um núcleo inédito será apresentado. "Vai ter um pouco mais de suspense, mais ação e cenários babadeiros também", antecipa. As gravações devem começar ainda nesta semana.

Para aquecer os fãs, um episódio especial em animação será lançado no domingo (20), com cerca de 20 minutos. O conteúdo foi produzido por Fábio Leite e vai resumir os principais acontecimentos da primeira temporada. "A gente focou nos personagens principais e mudei um pouquinho o final", revela.

Em meio a tantos projetos, incluindo o programa De Frente com Blogueirinha, ela afirma já estar acostumada às críticas e aos altos e baixos da internet. "São muitos anos de 'haters'. Eu já entendi que não vou acertar o tempo todo, por mais que pareça."

Recentemente, a influenciadora publicou um vídeo mostrando os cômodos de sua nova casa, ainda em fase de finalização. Apesar de ainda não ter se mudado, ela conta estar empolgada com a reforma do apartamento.

"Sou uma das últimas mulheres da internet a conquistarem uma casa própria de verdade. A casa realmente é minha. Não é igual a muitas que alugam e fala que são delas", diz, sem falsa modéstia -afinal, Blogueirinha não é disso.