Atriz transexual Gabriela Medeiros é confirmada no remake de 'Renascer' como Buba

A Globo foi consultada pelo F5 e afirmou que ainda não está trabalhando na divulgação do remake, que terá roteiro de Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, que assina o texto do original.

No texto original, Buba era uma personagem intersexual, nascida com ambos os sexos, abordando uma condição que antigamente era conhecida como hermafroditismo. Ela começa a namorar José Venâncio (Taumaturgo Ferreira) sem revelar sua condição.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Gabriela Medeiros está confirmada no elenco do remake de "Renascer" (Globo). Em publicação nas redes sociais, a artista transexual falou sobre a empolgação de viver Buba na nova versão da trama original de 1993. O papel original foi de Maria Luísa Mendonça.

