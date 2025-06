Ator de 'Lilo & Stitch' morre duas semanas após levar família para assistir ao filme

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator havaiano David Hekili Kenui Bell, que participou do live-action de "Lilo & Stitch", morreu neste domingo (15). A informação foi confirmada pela irmã do artista, que não revelou a causa da morte.

"É com o coração pesado que informo que o meu doce, generoso, talentoso, engraçado, brilhante e lindo irmãozinho David H. K. Bell passará o dia de hoje na companhia do nosso pai celestial", escreveu Jalene Kanani Bell, no Facebook.

Na publicação, ela afirmou que há duas semanas o irmão havia levado a família para ver "Lilo & Stitch" em um cinema.

"Ele planejou com antecedência e comprou os melhores lugares para irmos todos juntos à noite na estreia há apenas duas semanas. Ficamos tão energizados pelos fãs vestidos com adereços de 'Lilo & Stitch' da cabeça aos pés enquanto estávamos na fila de pipocas."

No longa, o artista deu vida a um personagem que tenta vender raspadinha, mas sempre deixa o sorvete cair no chão. Além do filme, ele fez participações em séries como "Magnum P.I." e "Hawaii Five-0".