Astor inaugura quinta unidade com novo cardápio, na Vila Nova Conceição

Mais substancioso, o bacalhau Porto de Vigo (R$ 130) é confitado com tomate, batata, minicebolas, azeitonas pretas, alho e ovo mollet -a receita está disponível entre sexta e domingo. Já o peixe amalfitana (R$ 99), com molho de tomate, alcaparras, azeitonas e vinho branco, acompanhado de purê, é servido todos os dias.

As novas receitas não perdem a cara de bar, mas são criativas e bem executadas. É o caso dos pastéis Katz Deli (R$ 59, quatro unidades), que são recheados de pastrami e fazem referência ao famoso endereço de Nova York. Há também o steak hache, um tartare selado com molho mostarda, ovo frito e batata rústica (R$ 95).

Ali estão pedidas como o dry dirty sweet, com gim, jerez fino, vermute dry e bianco, azeitona recheada com gorgonzola e bitter de laranja (R$ 49). Para quem tem paladar mais suave, o pistacchio martíni leva vodca, licor de pistache, baunilha, licor amarelo e Triple Sec (R$ 49). Também chama atenção o mango martíni, feito com tequila, manga, alcaparrone, vermute dry e vinho do Porto branco (R$ 49).

O endereço já abriu com um cardápio de comes e bebes assinado por Ligia Karazawa, chef executiva recém-chegada ao grupo -a nova carta também está disponível nas outras quatro unidades da marca.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.