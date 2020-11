Após protesto, Record exibe beijo entre Stéfani Bays e Mc Mirella

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record exibiu na edição de sábado (31) de A Fazenda 12 o beijo dado entre as participantes Mc Mirella e Stéfani Bays durante a festa realizada na noite anterior. A emissora vinha sendo alvo de protestos na internet com a hashtag #RecordHomofóbica durante todo o dia porque a transmissão ao vivo do evento havia cortado a cena abruptamente.

Nas imagens, pode-se perceber que o causador do constrangimento não passava de um "selinho" -as duas são bastante próximas dentro do reality show, mas se autointitulam como amigas. A cena foi ao ar no começo do VT sobre a festa, que contou com show do grupo Molejo. Muitos internautas compararam a forma como romances heterossexuais, como nos casos de Biel e Tays Reis e Mariano e Jakelyne Oliveira, são mostrados.

Os fãs da dupla (os "Sterellas") lembraram que não foi a primeira demonstração de carinho entre elas a desaparecer no Playplus, serviço de streaming que supostamente exibe ao vivo tudo o que ocorre no programa. Em outra festa, realizada em 19 de setembro, outro beijo entre as duas foi vetado. Já um selinho entre os amigos Biel e Cartolouco, no dia anterior, também sofreu "censura",

Vale lembrar que na edição com anônimos do reality, Fazenda de Verão (2012-2013), duas participantes formaram um casal. Angelis Borges, que foi a campeã na ocasião, e Manoella Stoltz trocaram vários beijos e carinhos, mas passaram semanas sem que isso fosse mostrado na edição. De lá para cá, não houve outros casais formados por pessoas do mesmo sexo no programa.