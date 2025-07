Ana Paula Siebert e Roberto Justus rebatem ameaças à filha de cinco anos e prometem processo

Segundo o casal, o momento agora é de ir atrás dos direitos para dar um exemplo. "Já acionei todo o corpo jurídico. Não vou aceitar ameaças à minha família, não tem o menor cabimento. Eu tenho muita pena dessa gente que tem um amargor desse tamanho no coração. Nós vamos tomar as providências", disse o empresário.

O fato fez com que Ana e Justus se pronunciassem por vídeo. "Ela [Vicky] apareceu com uma bolsinha que, inclusive, nós nem compramos. Ainda que tivéssemos comprado, não cabe julgar. O julgamento extrapolou o bom senso", disse Justus.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Ana Paula Siebert, 37, e o empresário Roberto Justus, 70, disseram que já acionaram seus advogados para entrar com um processo após um homem sugerir que a filha de cinco anos do casal fosse à guilhotina.

