Amora Mautner diz que 'Verdades Secretas 2' será mais erótica e terá mais sexo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Repetindo a parceria bem-sucedida com Walcyr Carrasco na novela "A Dona do Pedaço" e o "Cravo e a Rosa", ambas da Globo, Amora Mautner é a responsável pela direção de "Verdades Secretas 2", que tem previsão de estreia para 2021 no Globoplay. As famosas cenas de sexo da obra, um dos sucessos da série, estarão presentes com mais força na nova temporada.

"É um dos ativos da série. Não tem como estar em um universo de modelos e prostituição e não ter o sexo como elemento ativo. A forma como mostramos o conteúdo sexual é para ser atrativa e que traga credibilidade para a história. Teremos isso como ativo e será pior dessa vez, com mais situações, e o erotismo ganha força", disse Mautner durante painel na CCXP Worlds deste domingo (6).

A diretora diz ainda que "hoje em dia a própria visão da sexualidade se alterou". "Não é mais tão moderno falar que sou hétero ou homossexual. Tudo é mais fluido. Há um entendimento sobre a liberdade sexual. A série pode ajudar a trazer essa ideia moderna. A juventude tem uma nova visão dessa categorização. As pessoas já se dão o direito de ser tudo junto. A série vai representar muito essa ideia da fluidez."

A segunda temporada de "Verdades Secretas" ainda não começou a ser gravada por causa do novo coronavírus. A expectativa é que o elenco inicie as gravações a partir de março de 2021. A continuação da história de Angel (Camila Queiroz) se passa seis anos após término da primeira e terá a participação de Rômulo Estrela.

Camila Queiroz e Rômulo Estrela também participaram do painel da CCXP, ao lado de Amora Mautner, e falaram sobre a expectativa para a leitura do roteiro. "Vi a primeira temporada e foi um sucesso. Agora, estamos de frente para um novo universo de 'Verdades Secretas'. Esta temporada mostra uma Angel madura e diferente. Tenho poucas informações sobre o meu personagem, mas estou muito feliz e agradeço a oportunidade de trabalhar com esses personagens que admiro tanto", diz Estrela.

Estreante na TV como Angel, Queiroz afirma que até hoje recebe carinho de fãs por sua personagem em "Verdades Secretas". "Quero agradecer o carinho do público. Recebo o carinho diariamente pelo mundo inteiro, temos fãs até no Oriente Médio. [A continuação] Vai ser incrível. O roteiro está muito legal e sempre imaginei o que teria acontecido com ela, e é diferente de tudo que eu já imaginei."

Com o término de "Verdades Secretas", a atriz diz que chegou a especular se haveria uma segunda, mas, naquele momento, a resposta havia sido negativa. Anos depois, ela diz que ficou super feliz quando Silvio de Abreu a ligou para dizer que haveria uma continuação. "Foi uma mistura de sensações. Eu não conheço outra novela que tenha ganhado continuidade e foi minha experiência com atriz."

"Tenho ânsia de começar a decorar esse texto logo, de conhecer o elenco novo e a reencontrar o antigo. Dá um medo, mas estou bem confiante. Esse coronavírus veio para atrapalhar a gente. Já deveríamos estar gravando", acrescenta Queiroz. "Vocês vão se surpreender."

"Esse corona atrapalha muito. Já estamos criando todos as estruturas necessárias para o conceito desta temporada. Estou muito feliz com esse elenco maravilho. [A continuação] Vai ser gloriosa e traz essa experiência de adentrar o universo acima de 18 anos de Walcyr Carrasco. Um universo mais ousado. Isso estimula a todos nós. E entrar nessa bolha do mundo da moda", diz Mautner.

A diretora afirma ainda que Carrasco já tem material para uma terceira temporada de "Verdades Secretas". "Ele [Walcyr Carrasco] é igual a Fernando Pessoa, com várias personalidades. A cabeça de Walcyr é cheia de possibilidades. Gosto mais do lado dele das 23h. E acho que ele foi bem-sucedido pela coragem de como ele tratou o tema, como o book rosa."

"Verdades Secretas", exibida em 2015 sob direção de Walcyr Carrasco, retratou tráfico e consumo de drogas, prostituição de adolescentes, aborto, adultério, bullying escolar, além de mostrar o impacto que uma família desestruturada da elite pode ter sobre os filhos. Não deverá voltar para a segunda temporada, no entanto, Grazi Massafera, a Larissa, que foi indicada ao Emmy Internacional pelo personagem.

O autor já havia confirmado em 2018 a vontade de criar uma segunda edição da série, que teve bons índices de audiência e também de repercussão tanto da crítica, quanto nas redes sociais. O último capítulo da novela gerou 26,5 milhões de visualizações na rede social durante seu horário de exibição, das 22h55 à 2h35.