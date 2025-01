'Ainda Estou Aqui' volta ao topo da bilheteria nacional após ser indicado ao Oscar

A atriz vive Eunice Paiva, mãe de cinco filhos que decide estudar direito após o sequestro e assassinato do seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, papel de Selton Mello, pela ditadura militar. O longa de Walter Salles é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Ainda Estou Aqui" voltou a liderar as bilheterias do país após ser indicado a três estatuetas no Oscar. O longa levou quase 217 mil pessoas ao cinema em sua 12ª semana de exibição, arrecadando R$ 5,3 milhões.

