Água fechada e alimentos lacrados: o que produtora mudou em show de Taylor Swift após morte

O governo e a prefeitura do Rio de Janeiro disseram que reforçaram medidas para evitar casos extremos. Uma delas é o reforço de seis caminhões que vão jogar água nos fãs que estarão no estádio para acompanhar a americana.

"Será permitida a entrada no estádio com copos de água lacrados e alimentos industrializados lacrados, sem limitação de itens por pessoa. Esclarecemos que a exigência de os itens serem lacrados segue recomendações de segurança", diz a T4F.

No comunicado, a empresa afirma que vai autorizar entrada de copos de água lacrados no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Alimentos lacrados também serão permitidos para os fãs que compraram ingresso para os próximos dias.

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A T4F (Time For Fun) anunciou, após notificação de diversas entidades do poder público, que fez mudanças importantes para quem vai aos shows da cantora Taylor Swift neste fim de semana no Rio.

