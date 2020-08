Modelo de 'De Férias com o Ex' tem nariz quebrado em festa e fotos impressionam

Yasmine Pierards, modelo que participou do programa “De Férias com o Ex” da Bélgica, postou uma série de fotos mostrando seu rosto todo machucado. A jovem afirma ter apanhado de um convidado em uma festa. As informações são do Portal IG. “Tudo começou de forma estúpida, depois de uma festa que dei na minha casa. No final da festa, eu queria que todos fossem para casa, mas havia uma pessoa (eu o vi uma vez porque temos amigos em comum) que não queria ir embora porque queria dormir na minha casa. Ele estava dormindo no sofá, então eu o acordei e disse que ele precisava ir embora”, desabafou Yasmine Pierards.

Yasmin continua e afirma que o convidado reagiu e estranhamente a trancou no quarto dela, dando vários socos em seu rosto. “Imediatamente, senti que meu nariz estava quebrado e não podia fazer nada para me proteger. Ele continuou me socando assim que eu caí no chão, enquanto eu estava deitada no chão ele continuou me batendo e chutando por todo o meu corpo. Fiquei com tanto medo quando o sangue começou a pingar do meu rosto e naquele momento rastejei para o corredor do meu apartamento, onde pedi aos meus vizinhos para chamarem a polícia”, relatou.