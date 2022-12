Vídeo: Sem ponte, motoristas enfrentam longas filas para atravessar BR-319

Manaus/AM - Motoristas que trafegam na BR-319 estão com dificuldade para atravessar a Balsa Ponte, no quilômetro 25, desde quinta-feira (22), por causa do aumento no nível do Rui Curuçá. O Exército instalou a balsa provisoriamente após a ponte desabar no dia 8 de outubro.

Veículos não conseguem atravessar ponte provisória no Rio Curuçá na BR-319 no Amazonas pic.twitter.com/tbCBDTNCHs — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 23, 2022

Motoristas que estão presos no engarrafamento compartilharam vídeos onde mostram filas de veículos nos dois lados do rio. Outros veículos são vistos parados em cima da balsa porque não conseguem atravessar. Em uma das imagens é possível ver a água por cima da prancha na balsa.

“Olha a bronca que está aqui. Está travada a ponte. Encheu mais o rio e o pessoal está sofrendo. Olha a fila tanto indo como vindo. E cadê a (nova) ponte que até agora não apareceu?”, questionou um motorista.

Motoristas ficam presos em ponte na BR-319 e não conseguem atravessar por causa do nível do Rio Curuçá no Amazonas pic.twitter.com/fvOZsLKruU — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 23, 2022

Entramos em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para saber que se haverá algum bloqueio no trecho, mas ainda não recebemos resposta.

Solicitamos nota do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) sobre qual ação será feita para resolver o atual problema, mas o órgão ainda não respondeu também.

