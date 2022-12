Serafim Corrêa tem nome especulado para ser novo superintendente da Suframa

Manaus/AM - O nome do deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) começou a ser cotado como novo superintendente da Suframa a partir de 2023 após o vice-governador Geraldo Alckmin (PSB) ser anunciado como novo ministro da Indústria e Comércio no governo Lula (PT). A especulação é mais por conta de ambos serem do mesmo partido.

Serafim tem o nome bem avaliado e sua indicação poderia ser uma forma de afastar receio do setor com Alckmin, pois o ex-governador de São Paulo no ministério é visto como um risco, podendo beneficiar empresas da indústria paulista em detrimento às de Manaus.

Questionado sobre a especulação, Serafim negou que tenha sido sondado e avaliou que Geraldo Alckmin não significa risco para as empresas da Zona Franca de Manaus (ZFM).

“Não pleiteio, nem fui sondado. Creio que ajudo mais o modelo fora de qualquer cargo, inclusive o de Superintendente”, informou Corrêa. Sobre a indicação de Alckmin ele disse: “Muito boa escolha. Não há nenhum risco. Ele é lúcido e na posição que se encontra olhará o Brasil como um todo, aí incluído o Amazonas e a ZFM”, avaliou.

Outro nome cotado para assumir a Suframa é o do deputado federal José Ricardo (PT), que participou da equipe de transição do governo Lula, no grupo técnico que discutiu a indústria e as peculiaridades da Zona Franca de Manaus (ZFM).