Vídeo mostra acidente entre caminhão e carreta que deixou homem ferido em Manaus

De acordo com o motorista da carreta, não foi possível frear a tempo. No impacto, o passageiro do caminhão foi arremessado para fora do veículo. Ele foi socorrido pelo Samu para uma unidade hospitalar e até o momento não há detalhes sobre seu estado de saúde.

Nas imagens é possível ver que o caminhão azul está parado no acostamento e um passageiro desce no local. Em seguida, o motorista ao entrar novamente na pista acaba sendo atingido na lateral por uma carreta.

