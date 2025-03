TRF-1 limita repasse do SUS ao Sírio Libanês em tratamento de paciente do Amazonas

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) reformou uma decisão de primeira instância que determinava o repasse integral de valores do Estado do Amazonas ao Hospital Sírio Libanês, relacionados a um tratamento de osteotomia de coluna custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) através do Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Veja mais em Amazonas Direito.

