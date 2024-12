Suframa e Incra firmam parceria de regularização fundiária no Amazonas

Manaus/AM - A Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus) e o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) firmaram um acordo de cooperação técnica, na segunda-feira (23), para acelerar a regularização fundiária de lotes no distrito agropecuário da autarquia. O acordo foi assinado pelos superintendentes Bosco Saraiva (Suframa) e Dênis Pereira (Incra).



Com o novo acordo, a Suframa terá acesso direto ao banco de dados do Incra, o que eliminará etapas burocráticas e garantirá maior agilidade no processo de regularização de terrenos. Atualmente, o trâmite de regularização na área da Suframa e na expansão do distrito industrial é marcado por longos prazos devido à burocracia. A expectativa é que, com essa parceria, os procedimentos sejam mais rápidos, beneficiando os produtores rurais.



O acordo, que vale até 2029, também prevê a capacitação dos servidores da Suframa pelo Incra. Segundo Sérgio Muniz, coordenador-geral de análise de projetos agropecuários da Suframa, o acesso ao sistema do Incra permitirá uma análise muito mais rápida, resolvendo pendências antigas.

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, destacou que a parceria reflete um esforço para modernizar os procedimentos e oferecer mais eficiência na regularização das terras.