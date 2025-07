STF impõe perda de cargo para governadores ausentes sem aval legislativo

A Corte modulou os efeitos da decisão para que a perda automática do cargo ocorra a partir da publicação do julgamento, servindo de precedente vinculante para outros estados que possuam legislações semelhantes.

Manaus/AM- O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional uma parte da Constituição do Estado do Amazonas que não previa a perda do cargo para o governador e vice-governador que se ausentassem do território estadual ou nacional por mais de 15 dias sem autorização da Assembleia Legislativa.

