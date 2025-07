Sine Manaus oferta 193 vagas de emprego nesta quinta-feira

Manaus/AM- O Sine Manaus, oferta 193 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quinta-feira, 10/7, de 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

1 vaga - Repositor

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - abastecimento de mercadorias na área de venda, acompanhando o fluxo de saída e requisitando junto à liderança o necessário para manter abastecimento com todas as mercadorias expostas; reabastecer a área de venda com as mercadorias devolvidas ou abdicadas pelos clientes.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Auxiliar de Limpeza

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa;

Atividades - serviços de limpeza, conservação e manutenção da higiene das lojas.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

15 vagas - Vendedor Interno

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com vendas de motos e possuir documentação completa;

Atividades - vendas on-line e presencial, atendimento ao cliente, realizar test drive, negociação, acompanhar processo de entrega das motocicletas.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

INDÚSTRIA - 129

50 vagas - Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande (MT) e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

25 vagas - Alimentador de Linha de Produção

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão - SP e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

25 vagas - Auxiliar Operacional - Setor Industrial

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Chupinguaia - RO e possuir documentação completa;

Atividades - pesagem e balança de peças de carne; transporte de peças de carne para a logística; lavagem de peças de carne; auxílio na linha de produção no processo de desossa e cortes de carne.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Auxiliar de Produção

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - estampar, auxiliar de pintura e embalar material.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas - Motorista de Caminhão Munck

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de Operador de Munck, NR 11, NR 12 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - lançamento e transporte de cargas; apoio na amarração / travamento de carga; manutenções preventivas; fazer check list entre outros.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Mecânico de Máquinas Pesadas

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter conhecimento em mecânica, hidráulica, pneumática e elétrica, ler e interpretar manuais técnicos e esquemas elétricos, disponibilidade de horário e para viagens, Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar manutenções preventivas e corretivas em máquinas pesadas; diagnosticar e solucionar problemas mecânicos, hidráulicos e elétricos; inspecionar, testar e registrar informações técnicas sobre o funcionamento das máquinas; planejar atividades de manutenção; prestar apoio na manutenção, reparo e inspeção de equipamentos pesados e outros.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

SERVIÇO - 15

1 vaga - Motorista de Carreta

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com transporte de cargas, Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - transportar materiais e produtos para diversos itinerários de acordo com as leis de trânsito e normas de segurança, em um conjunto de veículos, composto por um cavalo mecânico e um ou mais trailers ou carretas; responsável pela permanência da documentação do veículo e pelo acondicionamento e amarração das cargas nos veículos; elaborar relatórios de viagem e rota e fazer conferência dos materiais para assegurar a correta entrega e coleta; efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo, abastecimentos, pedágios, taxas de cargas e descargas e demais despesas inerentes a operação; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa;

Atividades - realizar vendas externas de material de expediente,escolar, de escritório, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Pintor Automotivo

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de NR 10, residir nas proximidades do Distrito II e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - pinturas de lanternagem, polimento, reboque e fibragem; providenciar desmonte e preparar lataria e peças; conhecimento em elétrica automotiva.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Operador de Máquina Extrusora

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de NR 11, Liderança, disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - preparar e abastecer as máquinas; controlar o processo de extrusão; monitorar a qualidade do produto; garantir a segurança operacional; realizar manutenção preventiva.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

3 vagas - Motorista de Carro-Forte

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de extensão a Transporte de Valores, Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e possuir documentação completa;

Atividades - realizar a condução segura do veículo, seguindo as normas de segurança de transporte de valores e leis de trânsito.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

3 vagas - Vigilante Motorista de Carro-Forte

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de extensão a Transporte de Valores, Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e possuir documentação completa;

Atividades - realizar a condução segura do veículo, seguindo as normas de segurança de transporte de valores e leis de trânsito, garantir a segurança dos valores transportados, inspecionar o veículo, manter a documentação em ordem e, em muitos casos, atuar no controle de acesso e realizar rondas.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Atendente

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de Atendimento ao Cliente, Excel básico ou avançado e possuir documentação completa;

Atividades - organização dos produtos, atendimento ao cliente.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Promotor de Vendas

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de Atendimento ao Cliente, Excel básico ou avançado e possuir documentação completa;

Atividades - receber os clientes no ponto de venda, apresentar os produtos, tirar dúvidas, oferecer demonstrações e auxiliar na decisão de compra.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Duteiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar a instalação, manutenção e reparo de sistemas de dutos, como os utilizados em sistemas de ar condicionado, ventilação e exaustão, além de redes de gás combustível; montagem, preparação, organização do trabalho, interpretação de projetos, testes de estanqueidade e manutenção preventiva.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Motofretista

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - conduzir uma motocicleta, manipulando seus comandos e direção no trajeto indicado, transportando cargas de pequeno volume e expediente em geral.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcDs) - 4

3 vagas - Promotor de Vendas - Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa;

Atividades - garantir excelência na organização e limpeza do departamento, oferecendo atendimento diferenciado ao cliente e impulsionando resultados por meio da oferta de produtos financeiros; atender prontamente solicitações do caixa, assegurando integridade das mercadorias e precificação adequada; monitorar entrada e saída de peças no provador, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Auxiliar Administrativo - Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa;

Atividades - garantir excelência na organização e limpeza do departamento, oferecendo atendimento diferenciado ao cliente e impulsionando resultados por meio da oferta de produtos financeiros; atender prontamente solicitações do caixa, assegurando integridade das mercadorias e precificação adequada; monitorar entrada e saída de peças no provador, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

VAGAS NOVAS - 28

1 vaga - Serviços Gerais

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de NR 33, NR 35 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - executar serviços de reparos limpeza em locais especiais, hidráulicos; descarregamento de materiais para descarte; atividades de roçagem e podagem; manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, aplicar e monitorar os conceitos do programa 6s; primar pela segurança e garantir a utilização dos EPIs; zelar pelos equipamentos e materiais cedidos pela empresa; realizar atividades correlatas em geral.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

15 vagas - Operador de Produção II

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Videira - SC e possuir documentação completa;

Atividades - trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado; corte, coleta, pesagem e embalagem de alimentos; desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suínos.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Auxiliar de Limpeza

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades - limpar e manter limpo ambientes internos e externos, executando limpeza unida e limpeza seca; limpar e conservar limpo banheiros e outros ambientes de higiene pessoal, limpar cozinhas, área de serviço.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Recepcionista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades - receber e orientar clientes, atender chamadas telefônicas, registrar visitas e telefonemas, auxiliar em tarefas administrativas, controlar acessos e distribuir correspondências.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas - Auxiliar de Logística

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - residir nas proximidades do Santa Etelvina ou Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar recebimento e expedição de mercadorias, controle e organização de estoque, separação e embalagem de pedidos, armazenamento adequado de materiais, operacionalização de distribuição e entregas, atendimento ao cliente.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Assistente de Almoxarifado

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter conhecimento em sistemas de gestão de estoque, matemática básica, habilidade com planilhas e possuir documentação completa;

Atividades - recebimento e conferência de mercadorias; organização do estoque; controle de inventário; preparação de pedidos; expedição de mercadorias; registro de dados.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Eletricista Industrial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - instalação, manutenção e reparação de sistemas elétricos em ambientes industriais, garantindo o funcionamento seguro e eficiente de equipamentos e máquinas.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Soldador

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com Solda MIG e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - unir peças de metal por meio da fusão dos metais, adotando os diferentes tipos de soldagem disponibilizados pela indústria.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Torneiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - trabalhar com torno convencional.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Fresador

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - trabalhar com fresa convencional.

Disponível até 10/07/2025 ou encerramento da vaga