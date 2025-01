Sine Amazonas divulga 183 vagas de emprego para esta quarta-feira

Manaus/AM- O Sine Amazonas divulga 183 vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira (15).

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

40 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE - PRIMEIRO EMPREGO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência em atendimento e recepção, será diferencial domínio de inglês e espanhol para atendimento.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função será diferencial conhecimento em comanda e serviços de alimentação.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio cursando.

Com ou sem experiência na função, ter prática em limpeza e conservação de ambientes.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área de alimentação e conhecimento em corte de proteína.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS V

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável ter curso de limpeza em geral

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: SECRETÁRIA EXECUTIVA

Escolaridade: Ensino Técnico completo; superior cursando ou completo em Administração e/ou Gestão de Pessoas.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de Departamento Pessoal, Notas Fiscais e Boletos.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

15 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINAS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função, conhecimento em regulagem e preparo de máquinas -ferramenta no processo de usinar peças de metal e compósitos.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

15 VAGAS: SOLDADOR - CBO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência em solda mig e mag.

Desejável ter cursos NR12, metrologia, matemática básica, leitura de desenho.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE MONTAGEM JR

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função e/ ou na Montagem de Estruturas para eventos de shows.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência na função, na execução das atividades de obras e manutenção.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE COMPRAS

Escolaridade: Ensino Médio ou Superior completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

10 VAGA: COSTUREIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função, conhecimento em corte e costura em geral

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

06 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH cat. E

Desejável ter cursos MOPP atualizado

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função para coordenar equipes de limpeza.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função, conhecimento em refrigeração em geral.

Desejável ter cursos na área de refrigeração

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

10 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência na função, na execução das atividades de obras e manutenção, ajudando a deslocar materiais e fazendo a limpeza do local. Deverá trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação no ambiente de trabalho.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, e currículo atualizado.

08 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência na função.

Desejável curso NR 35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, e currículo atualizado.

03 VAGAS: FONOAUDIÓLOGA

Escolaridade: Ensino superior completo em Fonoaudiologia

Com experiência na função.

Diferencial possuir curso de Disfagia.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: CORTADOR - TÊXTIL

Escolaridade: Ensino médio cursando

Com experiência na função.

Com experiência em corte de todos os tipos de tecidos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: SUBGERENTE

Escolaridade: Ensino Superior completo, áreas diversas.

Com experiência na função, conhecimento em direcionamento e gestão de processos e equipes.

Obrigatório conhecimento em Pacote OFFICE (Excel intermediário)

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: MOVIMENTADOR DE MERCADORIAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função ou atividades similares com separação de mercadorias em CD Logístico ou serviço braçal com mercadorias / produtos pesados e coletor WMS e paleteira manual.

Desejável ter cursos de logística ou conferente logístico.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável ter cursos de NR's 10, 12, 33 ou 35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: PRÉ-VENDEDOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de vendas de produtos alimentícios em geral, possuir CNH AB (ear), ter disponibilidade para viagens ao interior do estado, ter boa comunicação e habilidade para atendimento ao cliente.

Desejável ter cursos de Técnicas em vendas, Atendimento ao público.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: NUTRICIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e em Cozinha Industrial.

Obrigatório ter curso de Pacote Office.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

20 VAGAS: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função em cortes, limpeza e desossa carnes em geral, ter boa comunicação e habilidades para trabalho em equipe.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: CASEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função

Ter experiência na função e conhecimento em atividades de limpeza e manutenção e pequenos reparos a áreas internas e externas em sítios e chácaras, ter boa comunicação e disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

10 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO - PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo

Com experiência na função, serviços de alimentação e processos auxiliares em geral.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ARMAZENISTA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Desejável Informática Básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou Completo

Com experiência na função, serviços de limpeza em geral.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo/superior cursando ou completo.

Com experiência na função em processos administrativos.

Desejável informática Básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.