Servidores da segurança do Amazonas terão reajuste salarial a partir deste mês

Com os reajustes, o governo estadual prevê um investimento de mais de R$ 100 milhões somente neste ano, com impacto anual estimado em R$ 128 milhões. Desde o início da gestão em 2019, Wilson Lima já autorizou reajustes que somam 41,53% aos servidores da Segurança Pública, incluindo correções de anos anteriores e aumentos concedidos durante seu mandato.

O reajuste corresponde à soma dos índices de 2024 (3,93%) e 2025 (5,48%). Segundo o texto aprovado pelos deputados estaduais, a correção referente a 2024 começa a ser paga de forma imediata. Já a parte referente a 2025 será paga a partir de dezembro deste ano, com retroativo do período de 21 de abril a 30 de novembro, parcelado em 12 vezes a partir de janeiro de 2026.

Manaus/AM - Profissionais das Forças de Segurança do Amazonas, incluindo policiais civis, policiais militares, bombeiros e servidores da Secretaria de Segurança Pública, passarão a receber, a partir deste mês, o reajuste salarial de 9,41%. A medida foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) na última quarta-feira (23) e contempla as datas-base de 2024 e 2025. Os projetos de lei foram encaminhados pelo governador Wilson Lima.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.