Servidores da Segurança acampam em frente à sede do governo e exigem pagamento de data-base

No momento, ainda não se fala em greve, mas o policial civil e sindicalista James Figueiredo afirma que a classe não vê outra saída com o rumo que a situação vem tomando.

Manaus/AM - Profissionais da Segurança Pública do Estado do Amazonas realizam uma manifestação em frente à sede do Governo do Estado, reivindicando o pagamento da data-base dos quatro anos anteriores.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.