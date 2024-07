Sefaz nomeia mais 19 aprovados em concurso público

Os candidatos devem apresentar a documentação exigida dentro do prazo estabelecido pela Sefaz, por meio de processo administrativo no Protocolo Virtual, acessível através do site https://protocolovirtual.amazonas.am.gov.br/.

Manaus/AM - A Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) nomeou mais 19 candidatos aprovados no último concurso público. Entre os nomeados estão auditores fiscais de tributos estaduais; gestores de tecnologia da informação; controladores de arrecadação; analistas da fazenda e técnicos administrativo.

