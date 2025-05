Mais de 271 mil mães são beneficiadas por programas sociais no Amazonas

Manaus/AM - No mês das mães, o governo do Amazonas, liderado por Wilson Lima (União Brasil), ressaltou políticas públicas voltadas para mulheres que exercem a maternidade. Entre os principais resultados apresentados estão a redução de 49,2% na mortalidade materna, o benefício do “Auxílio Estadual” a mais de 271 mil mães chefes de família, investimentos em empreendedorismo feminino e a priorização das mulheres na titularidade de imóveis em programas habitacionais. A gestão também destacou ações nas áreas de saúde, assistência social e geração de renda.

Na saúde, o estado alcançou a maior queda na mortalidade materna dos últimos dez anos, com destaque para melhorias em maternidades como Balbina Mestrinho, Ana Braga e Dona Lindu, que agora contam com Centros de Parto Normal Intra-hospitalar (CPNIs). As unidades oferecem atendimento humanizado e adaptado às necessidades culturais de indígenas, quilombolas e estrangeiras. Além disso, o Amazonas zerou a fila de exames de mamografia e inaugurou o primeiro Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu) do país.

No aspecto econômico, o governo anunciou a liberação de R$ 23 milhões para fortalecer o empreendedorismo feminino em 2025, sendo R$ 20 milhões destinados ao programa “Crédito Rosa” e outros R$ 3 milhões para projetos sociais. Desde sua criação, o programa já atendeu 4,5 mil mulheres e movimentou mais de R$ 29 milhões. Para o governador Wilson Lima, as medidas garantem não apenas assistência, mas também dignidade e protagonismo às mães amazonenses.

A proteção social também é reforçada com o “Auxílio Estadual”, que atende mais de 300 mil famílias — 90% delas chefiadas por mulheres — com repasses mensais de R$ 150. O benefício é coordenado pela Seas e pelo FPS, com apoio do projeto Psico + Social, que busca ampliar o acesso das beneficiárias às demais políticas públicas estaduais. No setor habitacional, o programa “Amazonas Meu Lar” garante prioridade às mulheres na titularidade dos imóveis, promovendo autonomia patrimonial.

Outras iniciativas incluem a construção da “Casa da Mulher Brasileira”, no bairro Petrópolis, com entrega prevista para o segundo semestre de 2025, e a criação do Programa de Incentivo ao Emprego para Mães Solo, por meio da Lei nº 6.817/2024. “Nosso compromisso é com a transformação da vida das mulheres no estado”, afirmou Kuka Chaves, presidente do União Mulher Amazonas. As ações, segundo o partido, refletem o compromisso com saúde, moradia, renda e proteção para mães de todo o estado.