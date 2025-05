“Registre-se!” é concluída com balanço parcial de 16 mil atendimentos em Manaus

Manaus/AM - Mais de 16 mil atendimentos foram realizados nos quatro primeiros dias da “Semana Nacional do Registro Civil - Registre-se!”, em Manaus. O balanço parcial de atendimentos foi divulgado pelo corregedor-geral de Justiça do Amazonas, desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos durante solenidade de encerramento do evento.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), o mutirão de combate ao sub-registro foi realizado nesta semana, entre os dias 12 e 16 de maio, no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na zona Centro-Sul de Manaus.

Os números finais do mutirão de atendimento em 2025 serão acrescidos das estatísticas desta sexta-feira (último dia de trabalhos) e divulgados oficialmente nos próximos dias pelo Poder Judiciário Estadual.

Nesta edição, em Manaus, mais de 25 organizações foram mobilizadas pela Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas em um mutirão de cidadania com foco, especialmente, na expedição de documentos básicos.

A “Semana Nacional do Registro Civil - Registre-se!” chegou à terceira edição neste ano de 2025 sendo uma mobilização que ocorre em todo o País, anualmente, sob a condução da Corregedoria Nacional de Justiça.