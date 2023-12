Refinaria é notificada pelo Ibama após navio com carga de combustível tombar em rio do Amazonas

Manaus/AM - O Ibama notificou a Refinaria da Amazônia (REAM) após avaliação, na quarta-feira (6), no navio petroleiro de bandeira Malta, que ficou encalhado no Pedral do Guarajá, próximo ao município de Itacoatiara, no Amazonas.

De acordo com o superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo, a medida é uma prevenção para quaisquer riscos ambientais que possam acontecer.

Superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo, informa sobre a notificação de empresa após navio com combustível tomba próximo ao município de Itacoatiara pic.twitter.com/LKqYq6dddf — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 7, 2023

“O Ibama do Amazonas notificou a empresa Ream para apresentar as licenças ambientais do navio Minerva Rita que encontra-se fundeado nas proximidades do município de Itacoatiara sob risco de derramamento de combustíveis. O Ibama se antecipa a qualquer possibilidade de desastre ambiental e já intervém junto a empresa para que tome as providências para evitar qualquer tipo de dano ambiental na área”, explicou.

A embarcação carrega 18 mil m³ de Nafta (subproduto do petróleo) e 8.499 m³de gasolina. Todo esse material está resguardado em tanques que não foram danificados, pois trata-se de navio de casco duplo.

A empresa tem até 24 horas para entregar à Superintendência do Ibama no Amazonas informações detalhadas sobre o produto carregado, sobre a possível causa da ocorrência da avaria e as ações de prevenção para evitar danos ambientais, entre outros.

Em nota, a Ream informou adotou todas as providências para oferecer o suporte necessário para prevenir a ocorrência de qualquer evento de poluição ambiental. Além de participar de uma reunião virtual com representantes da Marinha, Ibama e Agência Nacional de Petróleo (ANP).

“A Companhia aguarda a apresentação do plano de contingência por parte do Armador, devidamente aprovado pela autoridade marítima e demais órgãos, permanecendo no local do incidente de forma preventiva, com equipes e equipamentos de prontidão”, informou.